Leipziger lauern

Der Tabellenvierte aus der Messestadt kommt zum Ringen nach Aue. Zieht der Überkreuzvergleich, sind die Gäste besser.

Leichte Gegner gibt es nicht. Dies beschwört Aues Ringertrainer Björn Schöniger immer wieder, auch wenn seine Mannschaft in der Regionalliga Mitteldeutschland unbesiegt ist. Diesen Sonnabend lauert der KFC Leipzig, dies ab 19.30 Uhr in der Berufsschulhalle an der Breitscheidstraße zu ändern.