Leistet Crottendorf wieder Schützenhilfe?

Mit großen Schritten marschiert der VfB Annaberg II (1./52) in der Fußball-Kreisliga West in Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Am Sonntag (12.30 Uhr) treffen die Kreisstädter zuhause auf das Mittelfeldteam der SpG Neuwürschnitz/Mitteldorf (9./30) und peilen den fünften Sieg in Serie an. Zudem hoffen die Annaberger auf...