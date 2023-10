Leitwolf appelliert an die Leidenschaft

Eishockey, Regionalliga: Schönheide empfängt diesen Sonnabend den ESC Dresden - Trainer erwartet Reaktion

Zurück in die Erfolgsspur: Das ist das Ziel der Schönheider Wölfe für diesen Sonnabend, wenn sie im Kunsteisstadion an der Neuheider Straße in der Eishockey-Regionalliga den ESC Dresden begrüßen. Zuletzt ließen die Erzgebirger als Vizemeister beim Titelverteidiger in Chemnitz die nötige Leidenschaft vermissen.