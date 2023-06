Lengefelder nutzen ihren Heimvorteil

Dank der Unterstützung vieler Helfer hat sich die Lengefelder Turnhalle für einen Tag in eine Schach-Arena verwandelt. Anlass waren die Erzgebirgsspiele, zu denen der gastgebende SV Lengefeld 55 Nachwuchsspieler begrüßen konnte. "In der U 10 und der U 12 waren die Felder mit jeweils 15 Teilnehmern am größten. In der U 18 waren...