Letzte Chance zu punkten

Tabellenmitte trifft auf Schlusslicht heißt es für die Zwönitzer Handballer in der Sachsenliga. Am Samstag sind sie 19.30 Uhr als punktloser Letzter beim Sechsten, dem HSV Dresden, gefordert. Können die Erzgebirger den Bock an der Elbe umstoßen? Nötig wäre es, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren - und mit einem...