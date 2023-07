Letzter Wettkampf am letzten Schultag

Am letzten Schultag des Unterrichtsjahres haben Sachsens Skilangläufer in Voigtsberg noch einen Ranglistenwettkampf bestritten. Er wurde als Crosslauf ausgetragen - und die Sportler aus dem Erzgebirge mischten im Vogtland teilweise wieder ganz vorn mit. So zum Beispiel Henrik Schmidt vom ATSV Gebirge/Gelobtland in der AK 7, der...