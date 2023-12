Leukersdorfer gewinnen Derby

In der Kreisliga-Staffel A der Billardkegler hat der SV Leukersdorf II am letzten Spieltag der Hinrunde das Lokalderby gegen den SV Adorf klar für sich entschieden. An den heimischen Tischen bezwangen die Leukersdorfer den Rivalen mit 916:855 und festigten damit den zweiten Tabellenrang hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter...