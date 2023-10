Lößnitzer Trainer sieht nur ein Manko

Fußball, Landesliga: FCL gewinnt bei Rapid 2:0 (1:0) und lässt Chancen liegen

Der Spieler des Tages beim FC Lößnitz ist am Sonntagnachmittag Paul Tittmann gewesen. Er brachte die Erzgebirger beim in dieser Saison nach wie vor punktlosen Schlusslicht der Fußball-Landesliga in der 27. Minute in Führung und machte kurz vor Schluss mit einem Strafstoßtor (88.) auch noch den Deckel drauf. Einen Sieg hatte der...