Lucie Schumacher ebenfalls auf Podest

Bei den Wettkämpfen in der Serie um den Deutschen Schülercup hat nicht nur Siegerin Hanna Hennig vom SV Neudorf aufgetrumpft. In Oberhof stand nach den 4,5 Kilometern der U 15 mit Lucie Schumacher vom SSV Geyer eine weitere Erzgebirgerin auf dem Podest. Sie wurde Dritte in diesem Klassikrennen. Auch im Sprint hielten die beidem...