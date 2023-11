Mädchenmannschaft schwächelt erneut

Ihre erste Niederlage haben die Mädels der SG Bernsbach/Stollberg in der U-14-Bezirksliga kassiert. Gegen Chemnitz Siegmar verloren sie 1418:1439. Die Saxonia-Jungs feierten unterdessen in Lengenfeld einen 1527:1301-Erfolg. Beste Solisten bei den Erzgebirgern waren Denis Frölich (483) und Kevin Küfner (535). In der Bezirksliga...