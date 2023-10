Mattenkrimi sorgt für Happy End

Hauchdünn mit 15:14 haben die Ringer des RV Thalheim dem KFC Leipzig am Samstag die erste Saisonniederlage in der Regionalliga beigebracht. Ein Athlet erlebte dabei ein bitteres Debüt.

Alfred Hitchcock hätte den Abend kaum besser inszenieren können. 15:14 hieß es nach neun Begegnungen zwischen dem gastgebenden RV Thalheim und dem KFC Leipzig in der Ringer-Regionalliga am Samstagabend. Allein das Duell des Thalheimers Maximilian Simon mit dem amtierenden EM-Dritten Kamil Czarnecki stand noch an. Eine...