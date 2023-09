Miners geht die Luft aus

Es hätte eine große Party in grün und weiß werden können, doch Football-Landesliga-Spitzenreiter Görlitz war für die Erzgebirger beim 7:40 eine Nummer zu groß. Offene Fragen zur neuen Saison gibt es trotzdem.

Hinterher gab es den traditionellen Spielerkreis, in dem Headcoach Steve Müller sowie einzelne Akteure noch einmal das Wort ergreifen, um das Vergangene zusammenzufassen. Zudem wird ein Spieler als "Man of the match" betitelt, darf sich mit der Miners-Spitzhacke schmücken. Diesmal wurde Linebacker Martin Bauer diese Ehre zuteil....