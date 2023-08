Miners wollen ihren ersten Auswärtssieg

Sie ist vorbei, die siebenwöchige Sommerpause für die Landesliga-Footballer der Erzgebirge Miners. Am Sonntag schlägt der Tabellenzweite beim Schlusslicht Husaren Großenhain auf, will dort den dritten Saisonsieg einfahren und gleichzeitig Historisches schaffen. "Es wäre der erste Auswärtssieg in unserer Vereinsgeschichte",...