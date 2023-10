Minimalziel: zwei Remis

Badminton, Regionalliga: TSV daheim doppelt gefordert

Auf die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz warten an diesem Wochenende die ersten Heimspiele auf Regionalliga-Niveau seit mehr als zehn Jahren. Am Samstag empfangen die Erzgebirger ab 16 Uhr zunächst die Sportfreunde Neusatz, am Sonntag ab 10 Uhr geht es dann gegen die SG Diedorf/Haunstetten zur Sache.