Minispielfest weckt große Begeisterung

Zum 28. Mal hat der HSV 1956 Marienberg sein Mini-Handball-Spielfest ausgerichtet. An diesem abwechslungsreichen Freizeitsportwettbewerb, der Freude an der Bewegung und vor allem am Handball wecken soll, beteiligen sich diesmal Mädchenteams von sechs Grundschulen der Region. Erstmals waren auch die jungen Schüler aus Pockau mit am...