Mit Sorgen, aber ohne Druck

Der SV Tanne Thalheim muss beim Gastspiel in Meerane in der Fußball-Landesklasse am Sonntag auf gleich fünf Stammspieler verzichten. Für Neukirchen wird die Luft immer dünner.

So richtig gerne fahren die Fußballer des SV Tanne Thalheim nicht nach Meerane. Seit der Ligareform 2014/15 war für die Erzgebirger dort nur wenig zu holen. Zwei Niederlagen und ein Remis - das ist die Bilanz.