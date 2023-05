Mittendrin im Titelkampf

Für Pascal Sadecki ist in Neiden ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich bin überglücklich, es war ein echt hartes Stück Arbeit", so der 19-Jährige unmittelbar nach der Zielankunft. Es war der zweite Tag des Sprint-Enduros, mit dem in Nordsachsen die Deutsche Meisterschaft fortgesetzt wurde. Und gerade war dem Zschopauer mit seinem...