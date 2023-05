Moral verdient Bestnoten

Zweiter gegen Vorletzter, also eine klare Sache? Könnte man meinen. Anders ging ein Duell dieser Konstellation am Sonntag in der Fußballlandesliga der Frauen aus. Der FC Erzgebirge als favorisierter Gastgeber musste sich gegen das Kellerkind der Leipziger Verkehrsbetriebe mit einem 3:3 (1:3) begnügen. Ein Remis, das laut...