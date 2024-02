Motorsportler aus Annaberg erhalten Kartausflug zum Sachsenring als Dankeschön

Eine Vereinsmeisterschaft in Hohenstein-Ernstthalist nicht alltäglich. Aber dass sie dort stattfand, hat einen guten Grund

Um den Winter, der eigentlich ja keiner ist, zu überbrücken, weichen die erzgebirgischen Motorsportler in überdachte Lokalitäten aus. Jetzt sind die des AMC Annaberg an einem verregneten Februarsonntag mit knapp 40 Teilnehmern einer Einladung auf die Kartbahn am Sachsenring gefolgt, um dort ihre Vereinsmeisterschaft auszutragen.