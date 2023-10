Muskelpaket aus Geyer hilft jungem Hünen aus Oberwiesenthal

Glatte 38 Lebensjahre trennen die Kraftsportler Uwe Haase und Arne Becker. Doch jetzt ist der Trainer mal wieder zum Wettkämpfer geworden - und das bei der WM.

Wien. Die Stadt, in der sich ansonsten fast alles um Fiaker, Opernbälle und Sachertorten dreht, ist nicht gerade bekannt für Kraftsport der Weltklasse. Vor einigen Tagen war es aber so. Und zwei Erzgebirger steckten mittendrin in der Weltmeisterschaft, wenn auch an unterschiedlichen Tagen. Am ehesten konnten die beiden, die in ihren...