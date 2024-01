Nach Finalniederlage im Vorjahr steht der Tischtennis-Erzgebirgspott nun in Schlettau

Im Endrundenturnier in Schwarzenberg gelingen dem Trio, das nun für den Bezirkspokal qualifiziert ist, drei Erfolge

Groß gejubelt haben die Tischtennisspieler der zweiten Mannschaft des TSV Schlettau am Samstag. Denn das Trio Alexander Herrmann, Benjamin Fritzsch und Kevin Schreiter hat die Endrunde des Erzgebirgspokals in der Turnhalle der Stadtschule in Schwarzenberg gewonnen. „Damit hätten wir bei so einer ausgeglichenen Konkurrenz nicht gerechnet. Aber...