Neue Trophäe für Greifensteincup

Zur 5. Auflage des Greifensteincups im Fußball müssen die Ausrichter vom FC Ehrenfriedersdorf eine neue Trophäe stiften. "Nachdem wir die alte dreimal hintereinander gewonnen haben, ist diese dauerhaft in unserem Besitz", so Uwe Rößler vom FCG. Am Sonnabend würde er es natürlich gern sehen, wenn auch der neue Wanderpokal...