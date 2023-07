Neuer Co-Trainer für Motor Marienberg

In der ersten Runde des Sachsenpokals, die am zweiten August-Wochenende ausgetragen wird, sind die Fußballer des FSV Motor Marienberg nicht gefordert. Die von Madlen Straube vorgenommene Auslosung beim sächsischen Verband brachte für die Erzgebirger am Montag ein Freilos mit sich. News gibt es trotzdem vom Oberliga-Aufsteiger,...