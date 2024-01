Neujahrsturnier der „Freien Presse“: Beste Bowler dürfen zum Bohlen

Pop-Titan Dieter Bohlen kommt im August nach Sachsen. Beim Neujahrsbowling von „Freie Presse“ in Schwarzenberg gibt es am 21. Januar Freikarten dafür zu gewinnen – und noch viel mehr.

Die 24. Runde des Neujahrsbowlings von „Freie Presse“ hält einen wahrlich besonderen Hauptgewinn bereit: Die Sieger des Turniers, das am 21. Januar wieder traditionell in „Joe’s Freizeithallen“ in Schwarzenberg-Neuwelt über die Bahnen geht, haben die Chance auf zwei Freikarten für Dieter Bohlen. Wer gut bowlt, darf also zum Bohlen:...