Neustädtler müssen weiter zittern

Die Fußballer des Neustädtler SV haben in der Erzgebirgsliga eine herbe Niederlage einstecken müssen. In einem Nachholspiel unterlag der NSV beim ebenfalls abstiegsbedrohten ATSV Gebirge/Gelobtland mit 0:4 (0:1) und schwebt damit - ausgehend von derzeit drei Absteigern - in akuter Abstiegsgefahr. Zweimal Sören Walther, André Gester...