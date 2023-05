Noch einmal Druck, dann wartet Malle

In ihrem letzten Saisonspiel gastieren die Aufstiegshelden des EHV Aue am Samstag in Krefeld. Ein Ziel haben die Erzgebirger noch.

Viel geschlafen haben die Handballer des EHV Aue in der Nacht zum Montag vermutlich nicht. Ausgiebig zelebrierten Spieler, Verantwortliche und Fans nach dem Sieg gegen Hildesheim den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Bis nachts um 2 Uhr ging die Party im Foyer der Erzgebirgshalle, danach wurde noch individuell weitergefeiert. "Das...