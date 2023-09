Oberligist verabschiedet sich früh aus dem Pokal

Fußball, Landespokal: Marienberger verlieren in Markranstädt 1:2 (0:2)

Bis zum Training am Dienstagabend will Ronny Rother möglichst nichts mit Fußball zu tun haben. Grund für den Frust des Marienberger Trainers ist der enttäuschende Auftritt seiner Elf in der zweiten Runde des Landespokalwettbewerbs. Beim SSV Markranstädt zog der FSV Motor mit 1:2 (0:2) den Kürzeren, ohne dabei auch nur...