Oberwiesenthaler küren Weltmeister

Nach der Steigfellmetzelei geht es in Oberwiesenthal kurios weiter. Denn am Sonnabend wird auf der Eisbahn am Skihang die 3. Erzgebirgische Weltmeisterschaft im Eishockey ausgetragen. "Ein Benefizturnier mit sieben Mannschaften, das vom Chemnitzer Eishockeyteam Kieselsteincracks und der Fichtelbergschwebebahn veranstaltet wird", so...