WM-Spektakel dient dem guten Zweck

Die 3. Erzgebirgische Weltmeisterschaft im Eishockey steigt am Sonnabend auf der Eisbahn am Skihang in Oberwiesenthal. Dabei handelt es sich um ein Benefizturnier mit sieben Teams, organisiert von den Kieselsteincracks aus Chemnitz und der Fichtelbergschwebebahn. Jörg Aumüller vom Orga-Team verspricht ein Spektakel mit viel guter...