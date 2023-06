Oberwiesenthaler Wintersportler trainieren im Ostseesand

136 Wintersportler plus ihre Betreuer haben in Zinnowitz Kraft getankt für anstehende Aufgaben. Bis auf den Biathlontrainer sind alle wieder wohlbehalten am Fichtelberg gelandet.

Zum zweiten Mal, nachdem das Projekt wiederbelebt wurde, sind die Sportler des Bundesstützpunkts Oberwiesenthal nahezu komplett an die Ostsee gereist. Aufbautraining im Sand statt auf Skimatten oder Gletschern, lautete das Motto. "Eine ganze Portion Spaß war natürlich dabei, aber die Schule durfte dennoch nicht fehlen", so...