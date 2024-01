Oberwiesenthals Langlauftrainer beim Deutschlandpokal nicht mit allen zufrieden

Reine Ergebniszahlen sind zwar nicht alles, insofern hat der Wettkampf am Arbersee auch anderweitig wichtige Erkenntnisse gebracht. Allerdings nicht nur gute.

Das Großaufgebot, das die Oberwiesenthaler Skilangläufer an den Arbersee zum Deutschlandpokal geschickt hatten, konnte nicht alle Erwartungen erfüllen. Doch insgesamt sah Disziplinchef Janko Neuber eine Entwicklung in die richtige Richtung. "Und sieben Podestplätze sind ja auch nicht so schlecht", betont der 52-Jährige.