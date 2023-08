Oelsnitzer peilen zweiten Sieg an

Nach ihrem Auftaktsieg gegen Königswalde wollen die Fußballer des Oelsnitzer FC an diesem Sonntag den zweiten Erfolg in der Erzgebirgsliga einfahren. Das Team von Trainer André Matthes empfängt den SV Tirol Dittmansdorf, der mit dem 3:1 in Neustädtel ebenfalls einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt hat. "Die Mannschaft hat...