Oelsnitzer treffen auf Wundertüte

Spannende Aufgaben warten auf die beiden Vertreter der Region in der Fußball-Erzgebirgsliga. Spitzenreiter Oelsnitzer FC (1./24 Punkte) trifft am Sonntag ab 14 Uhr zuhause mit dem FSV Motor Marienberg II (5./15) auf eine absolute Wundertüte, denn die Aufstellung der Oberliga-Reserve variierte in dieser Saison schon mehrfach. Für...