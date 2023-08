Offroad-Cup geht in seine fünfte Runde

Der Sächsische Offroad-Cup biegt mit dem fünften Lauf der diesjährigen Serie auf die Zielgerade ein. Gastgeber ist am Sonntag der MSC "Weiße Erde" Kemmlitz in Nordsachsen. Am Start werden wieder zahlreiche Geländefahrer aus dem Erzgebirge sein, die vor allem in der Teamklasse der Sportfahrer dominieren. Gefahren wird in dieser...