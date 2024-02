Perfekter Rückrundenstart: EHV Aue bezwingt Ludwigshafen

Die Erzgebirger haben am Freitagabend ihren vierten Saisonsieg in der 2. Handball-Bundesliga eingefahren.

Aue.

Der Start in die zweite Saisonhälfte ist für den EHV Aue am Freitagabend auf ganzer Linie gelungen. Das Kellerkind aus dem Erzgebirge siegte zuhause vor 1360 Zuschauern gegen die Eulen Ludwigshafen mit 37:33 (16:15). Schon in Hälfte eins zeigte Aue ein anderes Gesicht als zuletzt. In einem intensiv geführten Spiel konnten sich die Gastgeber teils bis auf fünf Tore absetzen, etwa beim 10:5 (14.) und 11:6 (15.). Doch bis zur Pause schmolz das Polster wegen alter Fehler bis auf 16:15 ab. Einen starken Auftritt lieferte Marco Vignjevic ab, der oft die Führungsrolle übernahm und allein im ersten Durchgang fünfmal traf. "Das macht er hervorragend", lobte EHV-Manager Rüdiger Jurke und sprach von einem "sehr guten Spiel" der Auer. In Hälfte zwei blieb die Partie eng und umkämpft. Noch zehn Minuten vor Schluss stand es 29:29. Doch danach erwies sich unter anderem Aues japanischer Neuzugang Shin Izumoto als Trumpf, der in dieser Phase zwei ganz wichtige Tore erzielte und die Halle zum Beben brachte. (ane)