Pleite soll Sieg folgen

Fußball, Kreisliga: Thalheim II empfängt Bermsgrün

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim treten an diesem Wochenende wieder im Doppelpack an. Vor der Landesklasse-Mannschaft kickt ab 12.30 das Kreisligateam im Waldstadion um Punkte. Ging der Auftakt gegen Lößnitz II noch mit 1:3 in die Hose, so soll gegen Bermsgrün ein Dreier aufs Konto wandern. Drei weitere Zähler könnten bald...