Pobershau richtet Paar-Crosslauf aus

Zum 16. Mal richten die Leichtathleten des TSV 1872 Pobershau in Kürze ihren Stunden-Paar-Crosslauf aus. Am Donnerstag, den 14. September, ist es soweit. Im Pobershauer Wildsbergstadion können Duos dann ab 17.45 Uhr an den Start gehen. Zunächst steht der Viertelstundenlauf auf dem Programm. 18.15 Uhr beginnt der Halbstundenlauf,...