Podestplatz entschädigt für Strapazen

Einen der anspruchsvollsten Bergläufe in ganz Europa hat René Leßmüller (Foto) von der Leichtathletikabteilung des FC Erzgebirge Aue jetzt unter die Sohlen genommen. Der 53-Jährige war beim 21. Gornergrat Zermatt Ultramarathon am Start, der in St. Niklaus im Schweizer Kanton Wallis beginnt.