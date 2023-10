Pöhla in der Gastgeberrolle

Der Nord-Cup hat rund 70 Skispringer und Nordisch Kombinierer ins Erzgebirge gelockt. Einem Lokalmatadoren gelang ein besonders weiter Satz.

Einmal mehr als hervorragende Gastgeber haben sich die Mitglieder des SV Fortuna Pöhla erwiesen. Am Sonnabend richtete der Verein den Nord-Cup aus, der sich an Skispringer und Nordisch Kombinierer aller Bundesländern nördlich von Bayern und Baden-Württemberg wendet. Knapp 70 Teilnehmer gingen letztlich in den Altersklassen ab 12...