Pokal-Achtelfinale bringt Derby mit sich

Im Achtelfinale des Fußball-Erzgebirgspokals kommt es am 31. Oktober zum Derby zwischen Kreisligist FSV Krumhermersdorf und dem eine Etage höher spielenden SV Großrückerswalde. Dies hat die Auslosung ergeben, die am Sonntag in Olbernhau durchgeführt wurde und den einheimischen SVO-Kickern ebenfalls ein Heimspiel bescherte. Sie...