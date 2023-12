Pokal wird in Zschopau vergeben

Vier Tischtennis-Teams kämpfen am Sonntag ab 9 Uhr in der Zschopauer Turnhalle "Am Zschopenberg" um den Pokal des mittleren Erzgebirges. Neben der zweiten und dritten Vertretung des gastgebenden SSV hoffen auch die Spieler des TuS 1950 Olbernhau und des SV 1870 Großolbersdorf II auf den Pott. "Als Favorit gilt sicherlich Zschopau...