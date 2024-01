Premiere unter Flutlicht

Skilanglauf: ATSV weicht an den Fichtelberg aus

Trotz des fehlenden Schnees wird es den 61. Pokallauf "Rund um Marienberg" geben. Allerdings nicht auf dem Wettkampfgelände am Rätzteich, sondern am Fichtelberg, wo der ATSV Gebirge/Gelobtland am Samstag zusammen mit dem WSC Erzgebirge Oberwiesenthal und dem SSV Geyer als Ausrichter fungiert. Erstmals müssen die 265 gemeldeten...