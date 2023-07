Punktejagd auf neun Feldern

Aus einem werden am Samstag in Mauersberg neun Spielfelder. Allerdings wird auf dem dortigen Sportplatz auch nicht Fußball gespielt, sondern Volleyball. Objekte der Begierde sind die Siegertrophäen des 24. Erzgebirgspokals, der drei Wettbewerbe umfasst. So messen sich beim größten Freiluftturnier der Region die Akteure in den...