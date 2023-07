Quartett heimst fünf Podestplätze ein

Ein Quartett des Läuferbunds Schwarzenberg hat am Wochenende bei zwei Leichtathletikwettkämpfen insgesamt fünf Podestplätze erzielt. Die Erzgebirger waren in Rochlitz beziehungsweise Leipzig sehr erfolgreich. Beim Normwettkampf beispielsweise lief Magdalena Huhn in der weiblichen Jugend U 18 über die 100 Meter in 12,96 Sekunden...