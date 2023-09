Quereinstieg führt zum Erfolg

Jahrelang hat Arno Börner als Leichtathlet des LV 90 Erzgebirge Medaillen gesammelt. Eine Verletzung bremste ihn aus, brachte aber zugleich seine zweite Laufbahn als Gewichtheber ins Rollen.

So mancher inzwischen prominente Sportler aus der Region hat erst über Umwege zum Erfolg gefunden. So ging der Hohndorfer Axel Jungk zunächst als Skispringer auf Weitenjagd, ehe er sich aus Leistungsgründen eine neue Sportart suchen sollte und er so im Eiskanal landete, wo er inzwischen zu den weltbesten Skeletoni gehört. Im...