Radball in Großolbersdorf: Wenn Fans zu Aktiven werden

Einmal pro Jahr bieten die Radballer des SV 1870 Anhängern die Chance, selbst in den Sattel zu steigen und auf Torejagd zu gehen. Diesen Samstag ist es mal wieder soweit.

Dass die Radballer des SV 1870 Großolbersdorf in der 2. Bundesliga für Furore gesorgt haben, ist lange her. Doch eine Tradition aus dieser Zeit ist bewahrt worden, denn noch immer stellt das in den 1990er-Jahren ins Leben gerufene Fan-Turnier einen Höhepunkt dar - sowohl in sportlicher als auch in kultureller Hinsicht. Denn bei der...