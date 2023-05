Regionalliga beginnt mit Kracherderby

Der Ringerverband hat die Termine für die Regional- und Landesliga festgezurrt. Laut Ansetzungschef Erhard Schmelzer hat es das Los so gewollt, dass der RSK Gelenau zum Auftakt am 9. September daheim beginnen darf. Gegner wird der 1. Luckenwalder SC sein. Die Blicke der anderen Ringkampfanhänger werden sich hingegen an jenem Abend -...