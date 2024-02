Regionalliga: Lugauer Tischtennisspielern hilft nur noch ein Wunder

Um den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand zu haben, hätte der TTC Lugau daheim gegen Hettstedt gewinnen müssen. Am Ende gab es nur einen Punkt – und nun gilt das Prinzip Hoffnung.

So in etwa hatten sie sich das ausgemalt: ein Sieg gegen den direkten Rivalen, ein weiterer beim Schlusslicht - und dann ab in die Relegation. Der Fahrplan zum Klassenerhalt.