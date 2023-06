Remis reicht zum Titelgewinn

Für die Fußballer des TSV Beutha gibt es am Wochenende eventuell gleich mehrere Feste zu feiern. Zum einen findet das traditionelle Dorf- & Sportfest statt, zu dessen Auftakt die TSV-Kicker die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Nord anpeilen. Dabei kommt es am Samstag (14 Uhr) am letzten Spieltag zum Showdown, wenn der...