Ringen: 750 Fans erleben spannendes Regionalliga-Duell

Kämpfer und Fans der Thalheimer Ringer haben am Sonnabend jubeln dürfen. Dass das Derby so eindeutig an die Gäste ging, lag vornehmlich am Gelenauer Dilemma.

Wer genau in die Gesichter bei der Präsentation der Mannschaften geschaut hat, konnte schon vor dem ersten Pfiff erkennen, dass irgendetwas im Lager des RSK "Jugendkraft 1898" Gelenau nicht stimmte. Da half auch nichts, dass die Halle bei den Einmarschsongs vibrierte und Rauchfontänen aufstiegen. Die mit viel Aufwand organisierte Show vor mehr... Wer genau in die Gesichter bei der Präsentation der Mannschaften geschaut hat, konnte schon vor dem ersten Pfiff erkennen, dass irgendetwas im Lager des RSK "Jugendkraft 1898" Gelenau nicht stimmte. Da half auch nichts, dass die Halle bei den Einmarschsongs vibrierte und Rauchfontänen aufstiegen. Die mit viel Aufwand organisierte Show vor mehr...